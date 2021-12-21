"Президент РФ для меня не бог": Зеленский заявил, что готов к диалогу с Путиным

Об этом Зеленский сказал во время встречи с дипломатами в селе Гута в Прикарпатье, передает РБК-Украина.

"Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что нужно делать все, чтобы строить разные форматы встречи", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Путиным, однако пока не ясно, готова ли российская сторона к этому.

"Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате. С любыми партнерами. Мы готовы и прямой диалог, тет-а-тет, нам все равно, в каком формате", - подчеркнул Зеленский.