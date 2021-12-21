"Президент РФ для меня не бог": Зеленский заявил, что готов к диалогу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией
Об этом Зеленский сказал во время встречи с дипломатами в селе Гута в Прикарпатье, передает РБК-Украина.
"Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что нужно делать все, чтобы строить разные форматы встречи", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Путиным, однако пока не ясно, готова ли российская сторона к этому.
"Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате. С любыми партнерами. Мы готовы и прямой диалог, тет-а-тет, нам все равно, в каком формате", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, 10 декабря Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Джо Байденом удостоверился в возможности появления у Украины еще одной площадки переговоров с РФ - при содействии США, и не исключил прямых переговоров с Путиным.
- 21 декабря во время встречи с дипломатами в селе Гута Зеленский заявил, что в 2022 году Украине нужно четко знать, когда она станет членом НАТО. Также в Гуте Зеленский прокомментировал подозрение Петру Порошенко.
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