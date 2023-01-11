Об этом сообщает Slobodna Dalmacija.

Отмечается, что Додик наградил Путина в рамках празднования 9 января как Дня Республики Сербской. Это вызвало многочисленные осуждения Запада. Вручение медали Путину было резко осуждено органами Европейского Союза.

Спикер ЕС Петер Стано заявил, что это была "неправильная и досадная процедура". Он предупредил, что стать на сторону Путина в условиях войны против Украины означает международную изоляцию РС и ее лидеров.

"Для Додика этого предупреждения было недостаточно, поэтому он продолжил защищать свое решение перед журналистами в Баня-Луке, добавив, что он тоже хотел бы, чтобы войны в Украине никогда не было и чтобы она как можно скорее кончилась", - говорится в материале.

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич подверг критике награждение Путина, назвав это вознаграждением от одного террориста другому. На это Додик заявил, что украинский посол больше не желателен в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.

"Это честь для РС, что Путин выразил готовность получить такую награду", – сказал Додик.

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов подтвердил, что сейчас ищут дату, когда Додик отправится в Москву, чтобы лично вручить там награду Путину.

Ранее Додик активно высказывался о намерениях поднять вопрос выхода Республики Сербской из Боснии и Герцеговины, что стало бы прямым нарушением Дейтонских соглашений и подорвало бы мирный процесс на Балканах.

Справка: Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины, образованное в результате Дейтонского соглашения. Столица – Баня-Лука.

27 октября Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявила Милорада Додика победителем на выборах президента Республики Сербской – сербского энтитета страны. Додик считается одним из самых могущественных политиков в Республике Сербской. Он известен своей пророссийскостью, а также близостью к президенту РФ Владимиру Путину.

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