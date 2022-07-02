Президент региона Иль-де-Франс рассказала об идеях для восстановления Бородянки
Председатели совета Парижского региона Франции Валери Пекресс рассказала о концепциях и подходах для восстановления населенных пунктов Киевщины, в частности, она предлагает отстроить Бородянку, как принципиально новый городок
Об этом пишет Вечерний Киев.
Валери Пекресс посетила Киевскую и Черниговскую. Парижский регион Франции поможет восстановить эти области. Руководство Иль-де-Франс уже приняло решение о выделении 1,1 млн. евро на проекты поддержки Украины. Киевская областная государственная администрация попросила президентку взять под опеку Бородянку. По ее словам, город будут восстанавливать учитывая принципы современных энергосберегающих технологий.
"Иль-де-Франс — богатый регион, где немало инвестиционных компаний, а также девелоперских фирм. Я обращусь к ним сразу, когда приеду во Францию. В сжатые сроки мы предложим саму концепцию и проект нового города. Французские эксперты смогут предоставить Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший опыт урбанистики", - сказала Пекресс.
По ее словам, город должен стать совершенно новым для жизни людей. Но об архитектуре речь пока не идет.
"Архитектура - это компетенция областной власти, мы в это не вмешиваемся. Но если нас попросят, конечно, мы можем предложить талантливых французских архитекторов. Но мы знаем, что архитектура - это всегда чувствительная тема, поэтому всегда стремимся, чтобы предложенные нами решения отвечали местному видению", - объяснила председатели совета Парижского региона.
Валери Пекресс сообщила, что французская сторона разработает технологии и концепцию восстановления города. Регион имеет опыт создания проектов в городах Европы.
"Регион Иль-де-Франс уже работал над развитием инфраструктурных и урбанистических проектов в Тунисе, Варшаве, Ханое. В Бейруте, где французские специалисты полностью перестраивали систему городского освещения и создали зеленые зоны, а сейчас сотрудничаем с Ереваном", - добавила она.
Также президент отметила, что столичный регион Франции приютил около 25 тысяч граждан Украины. Это половина от общего количества украинцев, которые приняла Франция.
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