Президент "Реала" рассказал, какое будущее ждет украинского голкипера Лунина
Президент "Реала" Флорентино Перес убежден, что украинского вратаря испанского клуба Андрея Лунина ждет большое будущее
Об этом сообщает FootballHub .
По словам президента мадридцев, украинец ничем не уступает основному голкиперу "Реала" бельгийцу Тибо Куртуа.
"Лунин такой же сильный, как и Куртуа! У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него. Кто сделал его трансфер в Реал? Я! Сначала познакомился с его отцом. Лунин хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних" ", – сказал Перес.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- Напомним, 19 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин останется в мадридском клубе .
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