Президент "Реала" рассказал, какое будущее ждет украинского голкипера Лунина

Об этом сообщает FootballHub .

По словам президента мадридцев, украинец ничем не уступает основному голкиперу "Реала" бельгийцу Тибо Куртуа.

"Лунин такой же сильный, как и Куртуа! У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него. Кто сделал его трансфер в Реал? Я! Сначала познакомился с его отцом. Лунин хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних" ", – сказал Перес.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году с "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".