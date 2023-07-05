Президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум

Об этом сообщает "Трибуна".

Аль-Хелайфи поставил жесткий ультиматум Мбаппе: француз не может уйти с ПСЖ бесплатно, поэтому его продадут или он должен подписать новый контракт.

"Килиан не уйдет от нас бесплатно. Если он хочет остаться в клубе – должен подписать новый контракт этим летом. Наша позиция вполне ясна. Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно. Он сам сказал, что не уйдет бесплатно, если он передумал – это не моя вина", - сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления еще на год.

За свою карьеру 24-летний француз сыграл за ПСЖ 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн. евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.