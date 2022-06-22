Президент ПСЖ объяснил, почему отказался продавать Мбаппе за 180 млн евро

Об этом сообщает Marca .

По словам Аль-Хелайфи, он отказался от предложения "Реала" в 180 млн евро.

"Летом я отклонил предложение в 180 млн евро от "Реала", потому что знал, что Килиан хочет остаться в ПСЖ. Я знаю его очень хорошо, знаю, чего хочет он и его семья. Деньги не повлияли на него. Он сделал выбор играть здесь за свой город, свой клуб, свою страну, а также за спортивный проект. Он думает только о том, чтобы играть и выигрывать", – сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 46 матчей, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

Старый контракт француза с ПСЖ действовал до конца июня 2022 года. Он мог покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

22 мая Килиан Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ.

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