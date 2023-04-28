Президент поручил Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, - Резников
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Валерию Залужному отправлять на фронт военкомов из центров комплектаций - их места займут ранее раненные военные
Об этом сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников.
"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залежному - подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций, - ред.), отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, которые получили ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", – сказал он.
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