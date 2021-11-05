Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объявил о досрочных выборах, сообщает Euronews.



"Я решил распустить Ассамблею Республики и назначить выборы на 30 января 2022 года", – заявил он.



На минувшей неделе парламенту не удалось принять бюджет на следующий год. Левые оппозиционные силы не поддержали проект правительства, поскольку в нем не были учтены их требования: реформа системы здравоохранения, повышение пенсий и минимальная зарплата.



Президент выразил недовольство депутатами оппозиции и обвинил их в безответственности.