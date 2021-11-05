Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы
В Португалии распустили парламент и объявили досрочные выборы
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объявил о досрочных выборах, сообщает Euronews.
"Я решил распустить Ассамблею Республики и назначить выборы на 30 января 2022 года", – заявил он.
На минувшей неделе парламенту не удалось принять бюджет на следующий год. Левые оппозиционные силы не поддержали проект правительства, поскольку в нем не были учтены их требования: реформа системы здравоохранения, повышение пенсий и минимальная зарплата.
Президент выразил недовольство депутатами оппозиции и обвинил их в безответственности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное