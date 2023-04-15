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Президент Польши рассказал об особенностях передачи МиГ-29 Украине

15 апреля, 2023 суббота
03:36
Война с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.

Об этом Дуда сообщил на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, информирует "Украинская правда".

"Сейчас мы высылаем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, что у нас еще осталось, будем постепенно передавать (Украине – ред.) с наших ресурсов. Однако мы будем это делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов" НАТО, которые мы покупаем для польской армии", – отметил Дуда.

Он добавил, что речь идет о самолетах FA-50, закупленных Польшей в Южной Корее, и первые единицы которых попадут в Польшу уже летом 2023 года, а также о самолетах F-35 из США.

Президент Польши сообщил, что производство F-35 для ВС Польши уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, на днях находившийся с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем – компанией Lokheed Martin.

Дуда заявил, что Польша занимает третье место после США и Британии по уровню военной помощи Украине. По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

  • Напомним, в середине марта Польша со Словакией согласилась передать Украине истребители МиГ-29. Польша передала Украине 8 самолетов МиГ-29 и готовит к передаче еще 6 истребителей.
  • В середине апреля Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29, полученных Варшавой из старых запасов ГДР. Германия оперативно согласовала поставку. Предварительно речь идет о передаче пяти самолетов.
Польша
оружие для Украины
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