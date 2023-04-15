Об этом Дуда сообщил на пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, информирует "Украинская правда".

"Сейчас мы высылаем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, что у нас еще осталось, будем постепенно передавать (Украине – ред.) с наших ресурсов. Однако мы будем это делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов" НАТО, которые мы покупаем для польской армии", – отметил Дуда.

Он добавил, что речь идет о самолетах FA-50, закупленных Польшей в Южной Корее, и первые единицы которых попадут в Польшу уже летом 2023 года, а также о самолетах F-35 из США.

Президент Польши сообщил, что производство F-35 для ВС Польши уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, на днях находившийся с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем – компанией Lokheed Martin.

Дуда заявил, что Польша занимает третье место после США и Британии по уровню военной помощи Украине. По его словам, Варшава передала Киеву более 300 танков PT-91 и Т-72, а также Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun.