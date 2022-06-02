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Президент Польши призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС

2 июня, 2022 четверг
22:17
Мир На фото президент Польши

Президент Польши в четверг, 2 июня, выразил надежду, что вскоре Украине будет предоставлен статус кандидата в ЕС, заявив, что пора "Западу раскрыть объятия и принять" Украину

Об этом пишет The First News.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Матеушем Моравецким, президент Анджей Дуда поблагодарил президента ЕС за поддержку Украины на ее пути к получению статуса кандидата в ЕС.

"Я верю, что в ближайшее время Украина получит этот статус от европейских лидеров, от тех, кто заседает в Европейском совете", – сказал Дуда.

Он добавил, что для общества ЕС очень важно показать украинцам, что они с ними солидарны и что "мы не безразличны к их борьбе, что они борются за то, чтобы быть частью западного сообщества, а не находиться в зоне российского влияния".

"Пришло время Запада раскрыть свои объятия, время принять их. Я верю, что это следующая задача, которая будет достигнута", – сказал Дуда.

Урсула фон дер Ляен поблагодарила Польшу за то, что она приняла более 3,5 миллионов украинских беженцев от войны. По ее словам, ЕС выплатил 745 миллионов евро, чтобы помочь Польше заботиться о украинских беженцах, и что ЕС имеет для этого дополнительный фонд в размере почти 500 миллионов евро.

  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.
  • Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке. Однако среди стран ЕС нет единодушия по поводу предоставления Украине кандидатского статуса.

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