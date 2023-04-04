Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Президент Польши получил в Риме Огонь мира: его зажгут на Европейских играх

Президент Польши получил в Риме Огонь мира: его зажгут на Европейских играх

4 апреля, 2023 вторник
05:27
Спорт

Президент Польши Анджей Дуда получил в столице Италии Огонь мира, зажженный в Кракове 21 июня по случаю начала Европейских игр-2023

Об этом сообщает PAP.

"Через 80 дней, преодолев более 1500 километров, этот огонь будет согревать сердца более 7 тысяч спортсменов в крупнейшем спортивном событии в мире 2023 года, которым является Европейские игры",- заявил Дуда.

Он отметил, что его родной Краков будет первым городом ЕС, который примет Европейские игры, ведь раньше они проходили в Баку и Минске. И для Польши это будет самое большое спортивное соревнование в истории страны после Евро-2012.

Дуда поблагодарил главу Европейских олимпийских комитетов Спироса Капралоса за то, что на этих международных соревнованиях не будет спортсменов из России и Беларуси.

"Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что они пройдут без участия представителей России, начавшей войну в Украине, и Беларуси, чей режим ее поддерживает", - подчеркнул Дуда.

По его словам, как хозяин Европейских игр он сможет спокойно посмотреть в глаза президенту Украины Зеленскому, который 5 апреля прибудет с визитом в Польшу, и сказать: "Владимир, это будут Игры мира и спокойствия, где нам не нужно будет делать вид, что все хорошо ".

Дуда передал огонь польским олимпийским чемпионам Роберту Коженевскому (спортивная ходьба) и Аните Влодарчик (метание молота). Они начали эстафету доставки огня в Польшу.

  • Напомним, Европейские игры-2023 состоятся с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тыс. спортсменов из 48 стран, в том числе Украины. В программе Игр - 29 дисциплин, у 19 из них спортсмены будут бороться за квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже. Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше.
Польша
Италия
Анджей Дуда
Читайте также:
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергей Згурец
2 апреля, 2023 воскресенье
Под Бахмутом РФ вероятно переформатирует оборону и наступление. Колонка Сергея Згурца
1 апреля, 2023 суббота
Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
Володимир Зеленський
2 апреля, 2023 воскресенье
Следующая неделя будет особенно весомой для нашего движения к победе, - Зеленский
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
06:25
Гендиректор МАГАТЭ 5 апреля едет в Россию говорить о безопасности на ЗАЭС
06:03
ООН
В ООН назвали количество украинцев, погибших в марте в результате полномасштабного вторжения России
04:59
Логотип Twitter изменился: вместо синей птички – собачка Doge
04:32
Успешное наступление ВСУ будет иметь геополитические последствия для РФ и поощрит Запад помогать Украине, – NYT
04:06
Обновлено
Враг атаковал в Одесскую область: ПВО сбила 14 из 17 "шахедов"
04:01
Минспорта предоставило федерациям разъяснения о бойкоте соревнований с участием россиян
03:11
"Эта насмешка и пережиток прошлого": эксгоссекретарь США Помпео о членстве РФ и Китая в Совбезе ООН
02:15
Более 30 нардепов подготовили постановление о расторжении соглашения УПЦ МП с Почаевской лаврой
01:22
Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год, - Bloomberg
00:54
Украина получит от Нидерландов очередной транш помощи на €274 млн
00:46
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп прилетел в Нью-Йорк, где предстанет перед судом
00:27
Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно
00:16
Зеленский рассказал американским конгрессменам о ситуации на передовой и озвучил прогнозы ее развития
2023, понедельник
3 апреля
23:47
Россияне обстреляли громаду в Сумской области из миномета и гранатомета
23:23
"Подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель": Зеленский провел заседание Ставки
23:18
Губернатор Брянской области заявил, что Украина атаковала дронами одно из отделений УМВД
22:44
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
22:25
Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
21:57
Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
21:48
Эксклюзив
Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
21:46
"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной
21:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца
21:18
Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
21:15
В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну
21:00
Обзор
Вагнеровцы "взяли" Бахмут, арест подозреваемой в убийстве Татарского и обвинение Украины, "другой" визит Зеленского в Польшу. Мировые СМИ об Украине 3 апреля
20:26
Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
20:04
OPINION
Россия: призрак гражданской войны
20:00
Обзор
Победные новости 404 дня войны: контрнаступление ВСУ по отдельным направлениям началось, польские истребители уже в Украине
19:49
США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби
19:49
Сергей Наев
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
19:15
МВФ
Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки
19:12
Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
18:46
Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
18:43
В Херсонской области оккупанты составляют списки добровольцев, которые готовы "эвакуироваться" в Крым или в РФ, — Генштаб
18:19
Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией
18:09
Госдума РФ. Выступает Володин
Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
18:01
OPINION
Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое
17:47
Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
17:39
Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ
17:37
Эксклюзив
нефть
Россия рекордно увеличила экспорт сырой нефти в марте, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV