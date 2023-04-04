Президент Польши получил в Риме Огонь мира: его зажгут на Европейских играх
Президент Польши Анджей Дуда получил в столице Италии Огонь мира, зажженный в Кракове 21 июня по случаю начала Европейских игр-2023
Об этом сообщает PAP.
"Через 80 дней, преодолев более 1500 километров, этот огонь будет согревать сердца более 7 тысяч спортсменов в крупнейшем спортивном событии в мире 2023 года, которым является Европейские игры",- заявил Дуда.
Он отметил, что его родной Краков будет первым городом ЕС, который примет Европейские игры, ведь раньше они проходили в Баку и Минске. И для Польши это будет самое большое спортивное соревнование в истории страны после Евро-2012.
Дуда поблагодарил главу Европейских олимпийских комитетов Спироса Капралоса за то, что на этих международных соревнованиях не будет спортсменов из России и Беларуси.
"Хочу поблагодарить президента Европейских олимпийских комитетов, всех вас за решение, что они пройдут без участия представителей России, начавшей войну в Украине, и Беларуси, чей режим ее поддерживает", - подчеркнул Дуда.
По его словам, как хозяин Европейских игр он сможет спокойно посмотреть в глаза президенту Украины Зеленскому, который 5 апреля прибудет с визитом в Польшу, и сказать: "Владимир, это будут Игры мира и спокойствия, где нам не нужно будет делать вид, что все хорошо ".
Дуда передал огонь польским олимпийским чемпионам Роберту Коженевскому (спортивная ходьба) и Аните Влодарчик (метание молота). Они начали эстафету доставки огня в Польшу.
- Напомним, Европейские игры-2023 состоятся с 21 июня по 2 июля в Кракове и Малопольском воеводстве. В них примут участие более 7 тыс. спортсменов из 48 стран, в том числе Украины. В программе Игр - 29 дисциплин, у 19 из них спортсмены будут бороться за квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже. Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше.
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