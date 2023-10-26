Президент Польши назвал имена двух кандидатов на должность премьера
Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с политическими партиями, прошедшими в новый сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата, и назвал дату первого заседания нового состава парламента
Об этом сообщает TVN24.
Анонсируя обращение Дуды в четверг, 26 октября, польские СМИ сообщали, что президент не будет объявлять имя единственного претендента на пост главы правительства. В своем заявлении Дуда сказал, что соискателей двое.
"Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на должность премьер-министра, две политические группы, которые претендуют на парламентское большинство", – сказал Дуда, назвав такими кандидатами Дональда Туска от оппозиции и действующего премьера Матеуша Моравецкого.
Дуда отметил, что "это новая ситуация в наших демократических стандартах и я должен это учитывать", когда партия, набравшая наибольшее количество голосов на выборах, столкнулась с коалицией оппозиционных партий в сейме, у которых будет большинство.
Несмотря на призывы оппозиции начать работу сейма как можно раньше, Дуда не прислушивался к ним. Он сказал, что срок работы нынешнего парламента продолжается и он не видит оснований сокращать конституционный четырехлетний срок его полномочий.
Поэтому первое заседание нового состава сейма Дуда решил назначить на 13 ноября.
Что известно о выборах в Польше
15 октября на парламентских выборах в Польше зафиксировали самую большую явку с момента падения коммунизма.
После подсчета всех бюллетеней на выборах в парламент в Польше лидером оказалась партия во власти "Право и справедливость". Она получила 35,38%. За ней следует оппозиционный блок "Гражданская платформа" - 30,70%, затем - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8,61%) и ультраправая антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Это означает, что "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица" имеют возможность создать новый кабинет.
Занявший третье место блок "Третий путь" заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").
По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.
19 октября стало известно, что крупнейшая оппозиционная политсила Польши "Гражданская платформа" выдвигает кандидатуру экс-президента Евросовета Дональда Туска на премьер-министра Польши и одновременно дает ему полномочия формировать коалицию.
24 октября оппозиция Польши выдвинула Туска на должность премьера. Четыре оппозиционных партии в Польше – "Гражданская платформа", PSL, "Польша 2050" и "Новая Ливица" объявили, что их общим претендентом на премьер-министра будет Дональд Туск.
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