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Президент Польши наградил Джемилева и еще троих крымских татар государственными орденами

7 февраля, 2022 понедельник
11:23
Общество Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда издал указ наградить лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и еще троих участников крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, Шевкета Кайбуллаева и Синавера Кадырова государственными орденами

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Представителей крымскотатарского народа наградили за выдающиеся заслуги в развитии польско-украинского сотрудничества, борьбу за права национальных меньшинств и поддержку движений за независимость в Восточной и Центральной Европе.

Большим Крестом Ордена "За заслуги перед Республикой Польша" награжден национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, Командорским Крестом Ордена "За заслуги перед Республикой Польша" награжден заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, Офицерским Крестом Ордена "За заслуги перед Республикой Польша" награждены член Меджлиса крымскотатарского народа, редактор газеты "Авдет" Шевкет Кайбуллаев и ветеран крымскотатарского национального движения, политзаключенный времен СССР Синавер Кадыров.

Рефат Чубаров выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде за высокую и достойную оценку многолетней правозащитной деятельности и борьбы с тоталитарным режимом СССР Мустафы Джемилева, Ильми Умерова, Шевкета Кайбуллаева и Синавера Кадырова.

  • Напомним, 4 февраля Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира.

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