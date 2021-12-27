Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ
27 декабря президент Польша Анджей Дуда наложил вето на противоречивые изменения в законе о радиовещании, телевидении и кинематографии
Об этом сообщает польский телеканал TVN.
Дуда заявил, что наложил вето на противоречивый проект о СМИ, поскольку разделяет некоторые беспокойства поляков по поводу свободы слова и что подписание закона ухудшит отношения с ключевым союзником Варшавы, Соединенными Штатами.
"Я считаю, что в целом ограничивать возможность владения акциями или акциями медиа-компаний разумно, когда речь идет об иностранном капитале... Я разделяю мнение, что это нужно ввести в Польше, но на будущее. Законопроект и изменения к нему касаются субъектов, которые уже присутствуют на рынке... Есть также вопросы плюрализма СМИ, свободы слова. Принимая свое решение, я серьезно учел этот элемент", - сказал Дуда.
Изменения в польский закон о радиовещании, телевидении и кинематографии были приняты в польском Сейме в декабре 2021 года.
Согласно изменениям, компании, находящиеся вне Европейской Экономической зоны, должны были потерять право на владение более 49% акций польских СМИ. Согласно официальной позиции представителей правящего в Польше большинства, эта норма закона была необходима, чтобы сделать невозможным влияние на СМИ из стран вне ЕС, в частности, таких стран как Россия и Китай.
Представление законопроекта на рассмотрение в Сейма вызвало критику оппозиции и протесты польских журналистов и рядовых граждан. Ранее польская оппозиция обвиняла представителей власти, что изменения в закон имеют целью давление на наибольшее критическое к власти телевизионный канал TVN.
- Напомним, Еврокомиссия заявила, что обеспокоена обновленным законом о медиа в Польше, создающим опасность для свободы слова и плюрализма СМИ в стране.
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