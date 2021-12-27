Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ

Об этом сообщает польский телеканал TVN.

Дуда заявил, что наложил вето на противоречивый проект о СМИ, поскольку разделяет некоторые беспокойства поляков по поводу свободы слова и что подписание закона ухудшит отношения с ключевым союзником Варшавы, Соединенными Штатами.

"Я считаю, что в целом ограничивать возможность владения акциями или акциями медиа-компаний разумно, когда речь идет об иностранном капитале... Я разделяю мнение, что это нужно ввести в Польше, но на будущее. Законопроект и изменения к нему касаются субъектов, которые уже присутствуют на рынке... Есть также вопросы плюрализма СМИ, свободы слова. Принимая свое решение, я серьезно учел этот элемент", - сказал Дуда.

Изменения в польский закон о радиовещании, телевидении и кинематографии были приняты в польском Сейме в декабре 2021 года.

Согласно изменениям, компании, находящиеся вне Европейской Экономической зоны, должны были потерять право на владение более 49% акций польских СМИ. Согласно официальной позиции представителей правящего в Польше большинства, эта норма закона была необходима, чтобы сделать невозможным влияние на СМИ из стран вне ЕС, в частности, таких стран как Россия и Китай.

Представление законопроекта на рассмотрение в Сейма вызвало критику оппозиции и протесты польских журналистов и рядовых граждан. Ранее польская оппозиция обвиняла представителей власти, что изменения в закон имеют целью давление на наибольшее критическое к власти телевизионный канал TVN.