Президент Польши Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Об этом пишет канцелярия Дуды.

Главы государств обсудят текущую ситуацию на фронте, угрозу россиян для ЗАЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.

"Президент Анджей Дуда посетил Киев. Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в частности, по поводу угрозы российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", - говорится в сообщении.