Президент Польши Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев
В среду, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда с неанонсированным визитом посетил Киев – он встретится с Зеленским, чтобы провести переговоры
Об этом пишет канцелярия Дуды.
Главы государств обсудят текущую ситуацию на фронте, угрозу россиян для ЗАЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.
"Президент Анджей Дуда посетил Киев. Переговоры с президентом Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в частности, по поводу угрозы российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", - говорится в сообщении.
- Кроме Дуды, в среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа также прибыл с необъявленным визитом в Киев.
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