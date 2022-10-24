Президент Польши Дуда назвал условия, при которых в Украине наступит мир
"Формула мира" в Украине – это возвращение к границам 1991 года и привлечение России к ответственности за военные преступления
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью RAI News, говорится на официальном сайте президента
"Есть только одно справедливое решение: Украина должна вернуться к своим международно признанным границам. Россия нарушает международное право, в Украине совершаются военные преступления, их совершают россияне, они связаны с убийствами мирных жителей, умышленными бомбардировками гражданских объектов, а не военных ", – отметил он.
Он считает, что существует два главных аспекта мира:
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российские войска должны уйти с украинских земель, которые они оккупировали с 2014 года
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военные преступники должны быть наказаны. Международное сообщество должно преследовать и наказывать военных преступников
"Для всех тех, кто потенциально даже задает вопрос, могут ли они совершать военные преступления в будущем. Они должны видеть, что есть наказание", – подытожил Дуда.
- Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообщался по телефону со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси и сказал, что Польша будет противодействовать закупкам оружия Россией
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