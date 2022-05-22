Президент Польши Дуда находится в Украине, выступит перед Радой
Президент Польши Анджей Дуда находится в Украине
Об этом сообщает официальный сайт президента Польши.
На Анджея Дуду ждет выступление перед украинским парламентом.
"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - говорится в польском заявлении.
- 23 февраля президент Владимир Зеленский сказал польскому коллеге Анджею Дуди во время визита в Киев, что РФ полномасштабно атакует Украину в ближайшие часы.
- 21 мая в Польше стартовала кампания по набору на добровольную военную службу.
- Правительство Польши заявило о готовности построить базы для постоянного размещения сил Североатлантического альянса.
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