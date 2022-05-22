Об этом сообщает официальный сайт президента Польши.

На Анджея Дуду ждет выступление перед украинским парламентом.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - говорится в польском заявлении.

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