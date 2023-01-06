Президент Польши Дуда на украинском языке поздравил с Рождеством верующих, празднующих по юлианскому календарю
Президент Польши Анджей Дуда обратился к людям на украинском языке по случаю Рождества, которое часть верующих празднует по юлианскому календарю 7 января
Об этом говорится в сообщении на сайте президента РП.
"Рождественское послание провозглашает мир людям доброй воли. Пусть исполняется оно во всей Республике Польша и за восточной границей нашей Родины, прежде всего в Украине. Пусть Дитя Божье благословит всех нуждающихся, а также тех, кто несет помощь жертвам войны", - говорится в приветствии Дуды.
Президент Польши пожелал верующим крепкого здоровья, семейного согласия и спокойствия в начинающемся новом году.
"Пусть он принесет вам успешное осуществление всех планов и замыслов, преодоление трудностей и надежду на хорошее будущее", – подчеркнул Дуда.
- Минкульт разрешил ПЦУ провести рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января.
- 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству.
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