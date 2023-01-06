Об этом говорится в сообщении на сайте президента РП.

"Рождественское послание провозглашает мир людям доброй воли. Пусть исполняется оно во всей Республике Польша и за восточной границей нашей Родины, прежде всего в Украине. Пусть Дитя Божье благословит всех нуждающихся, а также тех, кто несет помощь жертвам войны", - говорится в приветствии Дуды.

Президент Польши пожелал верующим крепкого здоровья, семейного согласия и спокойствия в начинающемся новом году.

"Пусть он принесет вам успешное осуществление всех планов и замыслов, преодоление трудностей и надежду на хорошее будущее", – подчеркнул Дуда.

Минкульт разрешил ПЦУ провести рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству.

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