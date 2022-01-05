Президент Польши Анджей Дуда вторично заразился коронавирусом
Вакцинированный тремя дозами президент Польши Анджей Дуда снова заболел COVID-19
Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шрот.
"Президент Анджей Дуда получил положительный результат теста на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, ему постоянно оказывается медицинская помощь", - написал он в Twitter.
Он добавил, что Дуда получил две дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря – третью бустерную дозу. В настоящее время президент находится на изоляции.
- Напомним, впервые Анджей Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.29
Покупка 27.29Продажа 27.57
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.14
- Актуальное
- Важное