Президент Польши Анджей Дуда вторично заразился коронавирусом

Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шрот.



"Президент Анджей Дуда получил положительный результат теста на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, ему постоянно оказывается медицинская помощь", - написал он в Twitter.



Он добавил, что Дуда получил две дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря – третью бустерную дозу. В настоящее время президент находится на изоляции.

Напомним, впервые Анджей Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года.