Президент подписал закон о возврате довоенных налогов
26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, отменяющий 2% налог ФЛП и возобновляющий проверки для некоторых предпринимателей
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Предприниматели, ранее пользовавшиеся упрощенной системой налогообложения, теперь будут платить обязательные платежи по ставке 5%. Эти изменения вступят в силу с 1 августа.
Закон отменяет возможность ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы со ставкой 2% от дохода, а также возможность для физических лиц предпринимателей плательщиков единого налога І и ІІ групп не платить единый обязательный платеж. Отменяется и неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и остановка сроков для представления налоговой отчетности и получения налоговой информации поверенными органами.
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Предполагается, что так называемый технический долг, возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года, не будет учитываться при определении возможности плательщика оставаться на упрощенной системе налогообложения. Сохраняется право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий, включая территории возможных боевых действий.
Также закон предусматривает продление моратория на налоговые проверки до окончания войны. С августа разрешены проверки для подакцизных товаров – алкоголь, табак, топливо, а также игорного бизнеса и финансовых услуг.
С 1 октября вводится ответственность за нарушение в сфере применения Регистратора расчетных операций, но на прифронтовых территориях предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за такие нарушения, кроме торговли подакцизными товарами.
Принятие этого закона является важным условием соглашения с МВФ.
- Верховная Рада Украины 30 июня приняла налоговый законопроект №8401, предусматривающий отмену единого налога в 2% с 1 августа 2023 года.
- 5 июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пока продолжается полномасштабная война, правительство Украины не намерено увеличивать налоги, а лишь вернуть их до 24 февраля 2022 года.
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