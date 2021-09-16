"Президент, подозреваемый в причастности к заказу, наслаждается пенсией": Мирослава Гонгадзе об убийстве своего мужа

Отрывок она представила в колонке на УП .



"Как мы узнали после долгих лет расследования и многих часов судебных заседаний, того утра могло никогда не произойти. Милиция планировала похитить Георгия накануне вечером, в пятницу 15 сентября. Но что-то пошло не так в заранее спланированной операции МВД, и они задержали его 16 сентября. Четверо сотрудников милиции под руководством генерала Пукача толкнули моего мужа в машину, когда он шел домой", - написала она.



Гонгадзе описала, как убили его супруга.



"Они привезли его в лес под Киевом, задушили его же ремнем и закопали тело на месте. Позже один из убийц, генерал Пукач, вернулся, отрезал голову трупа моего мужа, сжег тело и снова закопал его", - рассказала журналистка.



Она заявила, что на нее давил прокурор по делу.



"Через два месяца в местном морге я увидела то, что осталось от моей любви, то, что случайно нашли люди из соседнего села. Идентифицировать его было невозможно. Прокурор хотел, чтобы я сказала, что не могу идентифицировать тело. Нет тела - нет преступления. Я пыталась сказать правду и написала в протоколе: "Это тело с большой вероятностью принадлежит моему мужу Георгию Гонгадзе", - написала Гонгадзе.



В апреле 2001-го по результатам экспертизы ДНК следователи ФБР в Вашингтоне сообщили ей, что тело принадлежит ее мужу.



"Убийство Георгия и мои попытки найти справедливость разделили мою жизнь на до и после и изменили ее навсегда. С двумя трехлетними дочерьми я была вынуждена покинуть Украину Это преступление и общественный резонанс, а также тайно сделанные записи президента Кучмы с просьбой к его подчиненным избавиться от моего мужа изменили траекторию развития страны", - заявила она.



Журналистка напомнила, что все исполнители преступления понесли наказание.



"Президент, подозреваемый в причастности к заказу убийства, наслаждается пенсией.

Моему мужу Георгию Гонгадзе был всего 31 год. Его голову нашли только через шесть лет после убийства. Мы с дочерьми наконец смогли его похоронить только в марте 2016 года. Он был журналистом-расследователем. Жизнь была ценой, которую он заплатил за свою работу", - подытожила она.

16 сентября - день памяти Георгия Гонгадзе, журналиста, основателя "Украинской правды".

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело Гонгадзе.