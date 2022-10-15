Об этом Кокс сообщил в комментарии журналистам, передает Укринформ.

Он отметил, что обещал родным украинских военнопленных связаться с Красным Крестом, чтобы услышать, что они делают, какие у них проблемы и обсудить, есть ли какой-то способ использовать наши возможности.

"Я встречусь, надеюсь, в ближайшем будущем, с представителем Красного Креста. Они играют ведущую роль, но если мы можем быть чем-нибудь полезными, я, конечно, сделаю все от меня зависящее", - сказал президент ПАСЕ.

По его словам, работа Красного Креста очень усложнена, потому что до сих пор сотрудничество с российской стороны было неудачным. "Существуют международные законы, согласно которым Россия обязана сотрудничать. Но проблема в том, что нынешний режим в Кремле не обращает особого внимания на свои международные обязательства", – констатировал Кокс.

В то же время он выразил убеждение, что российский режим будет привлечен к ответственности. "Женевские конвенции – это не просто заявления или брошюры, это - международные документы, имеющие обязательную юридическую силу. И с военнопленными следует обращаться, не посягая на их человеческое достоинство. Необходимо гарантировать, чтобы они могли связаться с семьями" , и нужно разрешить Красному Кресту их посещать", - подчеркнул президент ПАСЕ.

Напомним, Международный комитет Красного Креста призвал обеспечить немедленный доступ ко всем военнопленным. В МККК отметили, что его группы готовы посетить Оленовскую колонию и любое другое место содержания пленных.

Ранее Президент Владимир Зеленский подверг критике работу МККК и призвал организацию приложить усилия, чтобы попасть в колонию в Оленовке, где россияне содержат украинских пленных.

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