Президент Парламентской ассамблеи НАТО посетила Бородянку
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям 4 февраля посетили Бородянку
Об этом сообщает Укринформ.
Кондратюк и Гаррио-Майлям ознакомились в Бородянке с последствиями оккупации населенного пункта войсками РФ.
Во время оездки заместитель председателя Верховной Рады подчеркнула, что Украина ожидает, что все европейские парламенты присоединятся к инициативе Парламентской Ассамблеи - признанию РФ страной-террористом и созданию спецтрибунала.
"Идет борьба, агрессор очень мощный, и нужно оружие, нужно все, и даже самолеты. И мы пытаемся с трибуны Парламентской Ассамблеи НАТО об этом извещать на весь мир, говорить, что мы, конечно, должны идти на какие-то жертвы, и что наши жертвы - ничто против того, что терпит украинский народ", - сказала Гаррио-Майлям.
Президент Парламентской ассамблеи НАТО пообещала помощь Украине.
"Но надо понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как и никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы отвечать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это значит, что мы должны все вместе работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели – мира через победу", - добавила она.
- 31 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины в восстановлении могут превысить $600-750 млрд. В июне 2022 года Всемирный банк говорил о 350 млрд. Шмыгаль подчеркнул, что для восстановления нужны конфискованные российские активы. Также это будут средства государственного бюджета, международных партнеров и доноров на платформе United24.
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