Президент Парламентской ассамблеи НАТО посетила Бородянку

Об этом сообщает Укринформ.

Кондратюк и Гаррио-Майлям ознакомились в Бородянке с последствиями оккупации населенного пункта войсками РФ.

Во время оездки заместитель председателя Верховной Рады подчеркнула, что Украина ожидает, что все европейские парламенты присоединятся к инициативе Парламентской Ассамблеи - признанию РФ страной-террористом и созданию спецтрибунала.

"Идет борьба, агрессор очень мощный, и нужно оружие, нужно все, и даже самолеты. И мы пытаемся с трибуны Парламентской Ассамблеи НАТО об этом извещать на весь мир, говорить, что мы, конечно, должны идти на какие-то жертвы, и что наши жертвы - ничто против того, что терпит украинский народ", - сказала Гаррио-Майлям.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО пообещала помощь Украине.

"Но надо понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как и никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы отвечать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это значит, что мы должны все вместе работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели – мира через победу", - добавила она.