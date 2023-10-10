Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию

Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию

10 октября, 2023 вторник
04:12
Мир Израиль Палестина

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию находится в стадии подготовки, он посетит Москву.

Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль, передает РБК.

По его словам, палестинская администрация поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса.

"Мы ожидаем официальное заявление от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", - сказал Нофаль.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС на Израиль.

Россия
Палестина
Война в Израиле
Читайте также:
Запорізька АЕС
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
ХАМАС напав на Ізраїль
Автор
8 октября, 2023 воскресенье
Нападение ХАМАС на Израиль. Что именно происходит в стране, возможный российский след и почему это плохо для Украины
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
05:08
Израиль нанес мощные ночные авиаудары по сектору Газы, – CNN
04:40
МКС
Очередная авария РФ в Космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
03:44
Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW
03:16
В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС
02:48
Ицхак Герцог
Израиль призвал признать ХАМАС террористической организацией
02:20
Страны, пострадавшие от агрессии РФ, и Украина получат от Финляндии 92 млн евро
01:52
Азербайджан предоставит Украине новый пакет оборудования для восстановления электросетей
01:24
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник.
01:04
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
00:56
Конгресc США
В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд, - WSJ
00:41
Пентагон
В Пентагоне сказали, что нужно для одновременной военной помощи Украине и Израилю
2023, понедельник
9 октября
23:58
Российские хакеры заявили о кибератаках на правительственные сайты Израиля
23:20
ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters
22:39
В Дии можно будет заказать доставку водительского удостоверения. Как присоединиться к тестированию
22:37
"Имеющаяся информация очень четкая": Зеленский заявил о заинтересованности РФ в войне на Ближнем Востоке
21:51
ХАМАС угрожает убивать заложников за удары по Газе без предупреждений о целях
21:26
Эксклюзив
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал условие, при котором США вступят в войну на Ближнем Востоке
21:16
Российский олигарх Фридман выехал из Израиля в Москву, - Bloomberg
21:15
Владимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
20:57
Силы обороны за сутки отразили 33 вражеских атаки, — Генштаб
20:40
Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen
20:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Израиль становится новой зоной политической напряженности. Активизация боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная. Колонка Сергея Згурца
20:00
Обзор
Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии
19:42
Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен командира российского добробата "Алга"
19:25
Обновлено
Россияне ударили по библиотеке в Херсоне и дому в Киндейке: есть пострадавшие
19:17
Укргидрометцентр предупреждает о заморозках. Когда и где именно
18:53
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ
18:47
Зеленский 10 октября посетит Румынию
18:32
Обновлено
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
18:19
Эксклюзив
ПАСЕ в среду может одобрить резолюцию о признании Путина диктатором
18:18
Флигель на Рейтарской: памятник культуры или просто сооружение?
18:11
Обновлено
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
18:10
OPINION
Трагическая серия культового сериала "Особенности закупок министерства обороны"
18:05
Щит Капитана Америки и костюм Ди Каприо из "Титаника": на лондонском аукционе продадут известный кинореквизит на сумму €14 млн
17:58
Эксклюзив
Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"
17:57
совбез ООН
Совбез ООН не смог принять совместное заявление о нападении ХАМАСа на Израиль
17:56
В Киевстаре заверили, что арест акций Фридмана не повлияет на деятельность компании
17:56
Пресс-релиз
Еспресо – первый среди информационных телеканалов в сентябре
17:47
Корректировщика ударов РФ по многоэтажке, больнице и зданию СБУ в Днепре приговорили к 15 годам заключения
17:40
Обновлено
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газы и нанес удары по территории Ливана
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV