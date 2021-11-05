Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Президент отметил государственными наградами девятерых военных

Президент отметил государственными наградами девятерых военных

5 ноября, 2021 пятница
21:44
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами девятерых военных

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"За самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности постановляю наградить орденом Данила Галицкого Барановича Вячеслава Васильевича - майора, Максимова Тараса Викторовича - подполковника, Храпача Дмитрия Александровича - полковника", - говорится в указе президента №567/2021.

Медали "За военную службу Украине" получили старший лейтенант Гогуля Андрей Игоревич, старший лейтенант Замлинский Андрей Ярославович.

Медаль "За безупречную службу" ІІІ степени получил прапорщик Руденко Валерий Викторович.

Медалью "Защитнику Отечества" награждены капитан Дуб Иван Иванович, сержант Комиссар Вадим Иванович, старший солдат Явдошляр Геннадий Александрович.

  • Напомним, ранее в Киеве назвали сквер в честь всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, который погиб в Донецкой области, защищая страну от российской военной агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Общество
Читайте также:
Олександр Усик
3 ноября, 2021 среда
Усик озадачил планами стать чемпионом мира в трех весовых категориях
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
4 ноября, 2021 четверг
Лучший боксер мира объяснил, почему именно следующий бой самый важный в его карьере
Ірина Борзова
3 ноября, 2021 среда
Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.05
    Покупка 26.05
    Продажа 26.3
  • EUR
    Покупка 29.98
    Продажа 30.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
5 ноября
23:13
Perseverance
Марсоход NASA обнаружил на Марсе новые органические соединения, одно из которых может свидетельствовать о прежней жизни на планете.
23:00
Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь на анализ, - адвокат
22:56
Конкурент Малиновского решил продлить контракт с "Аталантой"
22:35
Виктор Ляшко
Минздрав планирует разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса
22:20
Украина имеет право на формирование своей идентичности, но без коллизий с этническими группами, – посол Венгрии
22:17
ОПОРА: только в Новобаварском районе Харькова в протоколах Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов
21:45
Украина скатывается назад в осуществлении реформ, – депутат Европарламента
21:33
В Киеве разоблачили группу медиков, продающих фейковые негативные тесты на COVID-19
21:26
"Александрия" уверенно победила "Металлист 1925" в матче - открытии 14-го тура УПЛ
21:10
"Так выглядит настоящая сила людей": Грета Тунберг в Глазго приняла участие в массовой акции против климатических изменений
20:55
Новый тренер "Барселоны" определился с трансферными целями
20:40
Сразу после освобождения генерал Павловский с женой поблагодарили Порошенко
20:39
В Украине может пройти чемпионат Европы по футболу
20:17
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции
20:08
"Отношения с Россией всегда были особыми": Меркель выступила за диалог с РФ
19:59
Андрей Дрыга
Закарпатье демонстрирует падение уровня сотрудничества в громадах, - социсследование
19:57
Ломаченко попал в топ-10 лучших боксеров XXI века
19:49
Месси сообщили, что он выигрывает "Золотой мяч", - СМИ
19:24
Международные эксперты опубликовали новые доказательства вооруженной агрессии против Украины
18:59
"Я в шоке", - 20-летний футболист "Шахтера" рассказал, как ему аплодировали фанаты "Реала" в матче ЛЧ
18:54
Из-за аварий на электросетях украинцы за 9 месяцев недополучили электроэнергии на около 37 млн грн
18:47
Анатолий Ткачук
В Закарпатье нужно развивать сельское хозяйство для богатых, - эксперт
18:20
сепар
В Черкасской области трех боевиков "ЛНР" и "ДНР" осудили за террористическую деятельность
18:12
Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
18:05
Стало известно, сыграет ли Ярмоленко в решающем матче сборной Украины в отборе ЧМ-2022
17:48
Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье
Мы повторно открываем Закарпатье – Кулеба
17:45
Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка
17:35
вакцина AstraZeneca
Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca
17:26
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Обидчик Ломаченко Лопес неожиданно засыпал украинского боксера комплиментами
17:09
Макс Кілман
Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ
17:02
Кулеба
"Это была дипломатическая шпилька": Дмитрий Кулеба о реакции Венгрии на вступление Украины в НАТО
16:51
самолет covid
В ЕС рекомендуют ограничить въезд украинским туристам - каждая страна евросообщества будет решать отдельно
16:51
Дмитрий Разумков
"Разумная политика" от Разумкова: экс-спикер создал межфракционное объединение в ВР
16:51
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 5 ноября. Вакцинация и конституционные права граждан
16:36
Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев
16:34
Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы
16:31
Зеленский подписал закон об олигархах
16:20
Чжан Чжань
Заключенной за освещение эпидемии COVID-19 китайской журналистке грозит смерть в результате голодовки, - The Guardian
16:12
Юрий Досяк
Остановилось сердце ветерана АТО Юрия Досяка, который прошел Иловайск и был в российском плену
16:09
карантин
С 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV