Президент отметил государственными наградами девятерых военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами девятерых военных
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"За самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинской обязанности постановляю наградить орденом Данила Галицкого Барановича Вячеслава Васильевича - майора, Максимова Тараса Викторовича - подполковника, Храпача Дмитрия Александровича - полковника", - говорится в указе президента №567/2021.
Медали "За военную службу Украине" получили старший лейтенант Гогуля Андрей Игоревич, старший лейтенант Замлинский Андрей Ярославович.
Медаль "За безупречную службу" ІІІ степени получил прапорщик Руденко Валерий Викторович.
Медалью "Защитнику Отечества" награждены капитан Дуб Иван Иванович, сержант Комиссар Вадим Иванович, старший солдат Явдошляр Геннадий Александрович.
- Напомним, ранее в Киеве назвали сквер в честь всемирно известного оперного певца, Героя Украины Василия Слипака, который погиб в Донецкой области, защищая страну от российской военной агрессии.
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