Президент ОАЭ во время встречи с Путиным сообщил ему о "позиции Украины по ряду вопросов", - СМИ
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время встречи с Владимиром Путиным передал российскому диктатору позицию Украины по ряду вопросов
Об этом сообщает официальное информационное агентство ОАЭ- Emirates News .
Во время встречи, которая состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выступил посредником между Киевом и Москвой.
"Президент ОАЭ сообщил российскому президенту о позиции Украины по ряду вопросов. Также он отметил необходимость диалога между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
Президент ОАЭ также отметил, что именно Объединенные Арабские Эмираты "сыграли ключевую роль в обмене пленными между Россией и Украиной".
Путин заверил, что РФ заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ.
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21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
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