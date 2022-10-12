Об этом сообщает официальное информационное агентство ОАЭ- Emirates News .

Во время встречи, которая состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге, Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выступил посредником между Киевом и Москвой.

"Президент ОАЭ сообщил российскому президенту о позиции Украины по ряду вопросов. Также он отметил необходимость диалога между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Президент ОАЭ также отметил, что именно Объединенные Арабские Эмираты "сыграли ключевую роль в обмене пленными между Россией и Украиной".

Путин заверил, что РФ заинтересована в продолжении посреднических усилий ОАЭ.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb