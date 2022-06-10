Президент Никарагуа разрешил ввести войска РФ в свою страну
Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал введение иностранных военных, кораблей и самолетов с гуманитарными целями, среди которых нашлось место для российской армии
Об этом сообщает El Pais.cr.
"Личный состав, корабли и авиация вооруженных сил РФ могут входить, участвовать в обучении и обмене учебами по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и спасательных миссий в чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствий", - говорится в сообщении.
Также был разрешен въезд военнослужащих, кораблей и самолетов из США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики - с целью обмена и гуманитарной помощи.
В Никарагуа считают, что обмен между вооруженными силами станет "взаимной выгодой в случае чрезвычайных ситуаций" между странами.
Введение иностранных войск было спланировано и согласовано с никарагуанской армией, членам которой также было разрешено ездить в эти страны для проведения гуманитарных мероприятий.
- В феврале 2021 года Верховная Рада одобрила санкции в отношении Никарагуа из-за так называемого "консульства" в оккупированном Крыму.
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