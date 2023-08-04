Об этом сообщила газета The Washington Post.

"В этот трудный для нас час я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение к верховенству права, является единственным способом достичь устойчивого прогресса в борьбе с бедностью и терроризмом. Народ Нигеру никогда не забудет вашу поддержку в этот ключевой момент нашей истории", – заявил Базум.

Также по его словам, в противном случае весь центральный регион Сахеля может подвергнуться влиянию России из-за ПВК Вагнера, жестокий терроризм которой был в полной мере продемонстрирован во время войны РФ против Украины.

"Боко Харам" и другие террористические движения обязательно воспользуются нестабильностью Нигера, используя нашу страну как плацдарм для нападения на соседние страны и подрыва мира, безопасности и свободы по всему миру", - подчеркнул Базум.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

3 августа США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере уволить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.