Президент не имеет морального права давать указания журналистам, - Магда по поводу пресс-марафона Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшем будет падать
Об этом заявил политолог Евгений Магда в программе "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"В системе коронавирусной монархии Зеленского все работает для того, чтобы он себя чувствовал комфортно. И соответственно ГБР сделало охотничью стойку на Юрия Бутусова. Эта проверка видео - у меня вообще возникает вопрос: сотрудникам ГБР нечего делать, что они проверяют видео известного журналиста? Будут ли они проверять все, по меньшей мере сотни видео, где люди не имеют никакого отношения на момент съемок к ВСУ или других силовых структур Украины", - считает политолог.
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Он назвал президента Владимира Зеленского "голым королем".
"Это, на самом деле, трагикомедия: дело в том, что король - голый. Король коронавирусной монархии, скрывающийся под псевдонимом Зеленский Владимир Александрович, он, скажем так, уже не одет в тефлоновую броню собственного рейтинга, который существенно уменьшился, и, думаю, этот процесс будет продолжаться. Владимир Зеленский выходил на общение с 30 журналистами-спартанцами, как, очевидно, персы к Фермопилам, рассчитывал, что он быстро поставит на место, разгонит, но оказалось не совсем так", - заявил Магда.
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Политолог назвал ссору между Зеленским и журналистом Юрием Бутусовым во время пресс-марафона "дикой".
"Глава государства не имеет морального права ни в одной демократической стране давать указания журналистам, как писать, о чем писать, куда писать. Это все лежит за пределами полномочий президента", - подытожил Магда.
Справка: в ходе греко-персидской войны триста спартанцев во главе с царем Леонидом ценой собственной жизни закрыли войскам персидского царя Ксеркса I проход через Фермопильское ущелье, однако потерпели поражение, что открыло персам путь к завоеванию континентальной Греции.
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