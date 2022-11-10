Об этом говорится в распоряжениях президента Украины №295, №293 и №294, на официальном сайте ОПУ .

Руководителем Каховской городской военной администрации был назначен Виталий Немерец.

Начальником Голопристанской городской военной администрации Скадовского района Херсонской области стала Светлана Линник.

Александр Скоробогатов будет главой Крестовской сельской военной администрации Каховского района.