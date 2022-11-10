Президент назначил руководителей трех военных администраций в Херсонской области
Президент Владимир Зеленский назначил руководителей трех новообразованных военных администраций в Каховке, Голой Пристани и Крестовке Херсонской области
Об этом говорится в распоряжениях президента Украины №295, №293 и №294, на официальном сайте ОПУ .
Руководителем Каховской городской военной администрации был назначен Виталий Немерец.
Начальником Голопристанской городской военной администрации Скадовского района Херсонской области стала Светлана Линник.
Александр Скоробогатов будет главой Крестовской сельской военной администрации Каховского района.
Указ президента Украины Владимира Зеленского действует с сегодняшнего дня, 10 ноября.
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