Президент назначил глав Сумской и Луганской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОВА
Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента, датированных 12 апреля.
"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Владимир Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.
"Назначить Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - отмечено во втором указе.
Артем Лысогор – бывший заместитель начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лисогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по привлечению сил и средств подразделений Нацполиции.
- Напомним, 11 апреля Кабмин согласовал назначение председателей Сумской и Луганской ОВА.
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