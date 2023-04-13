Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента, датированных 12 апреля.

"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Владимир Артюх – генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

"Назначить Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - отмечено во втором указе.

Артем Лысогор – бывший заместитель начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лисогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по привлечению сил и средств подразделений Нацполиции.