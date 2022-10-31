Президент "Мотор Сечи" Богуслаев в начале полномасштабной войны приказал разукомплектовать вертолеты, - генпрокурор Костин

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью с генеральным прокурором Андреем Костиным.

"И торговля такими "двигателями смерти" - это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой" . Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", - сказал Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что Богуслаев также после того, как украинские военные обратились за вертолетами, тот приказал разукомплектовать технику: "снять с вертолетов лопасти".

"Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие украинские города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе", - добавил Костин.

Напомним, 22 октября в Запорожье задержали эксдиректора "Мотор Сич" Богуслаева, - СМИ

СМИ обнародовали информацию, что Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года

24 октября суд избрал для Богуслаева меру пресечения – 2 месяца под стражей.

Почетного эксрегионала и бессменного директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева взяли с поличным. 83-летний "красный директор" бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Тех же, которые сбрасывали бомбы на Мариуполь, Чернигов, Харьков и его родное Запорожье.

Президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в государственной измене и коллаборационизме, могут обменять на украинских военнопленных.

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