Президент Монголии заявил о начале реальной работы по строительству газопровода из РФ в КНР

Об этом Хурелсух рассказал в эфире телеканала "Россия-24".



По его словам, газопровод "Союз Восток", который проведут из России в Китай через территорию Монголии, принесет существенную экономическую выгоду каждой из трех сторон.



"Это проект евразийского масштаба и он имеет очень большое значение, потому что может доставлять природные богатства России ее экономическому партнеру Китая", - заявил президент Монголии.



Весной 2021 г. был утвержден анализ проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который станет продолжением газопровода РФ "Сила Сибири - 2". В октябре 2021 года "Газпром" и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода.



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