Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.

Об этом сообщает NewsMaker .

В своем выступлении на состоявшейся в Чехии 27-й конференции "Форум 2000" президент Молдовы Мая Санду отметила важность демократии, когда речь идет о войне России против Украины.

"Война в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия преуспела, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские республики, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнула Санду.

Она сказала, что суждения некоторых стран региона о том, что они могут оставаться в стороне, ошибочны. Она подчеркнула, что большинство стран должны сделать выбор на каком они стороне: "на стороне демократии и свободы чин стороне угнетения и пропаганды".