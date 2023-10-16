Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.
В понедельник, 16 октября, президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия стремится восстановить контроль над входящими в СССР государствами, а украинцев уничтожить как нацию
Об этом сообщает NewsMaker .
В своем выступлении на состоявшейся в Чехии 27-й конференции "Форум 2000" президент Молдовы Мая Санду отметила важность демократии, когда речь идет о войне России против Украины.
"Война в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия преуспела, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские республики, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнула Санду.
Она сказала, что суждения некоторых стран региона о том, что они могут оставаться в стороне, ошибочны. Она подчеркнула, что большинство стран должны сделать выбор на каком они стороне: "на стороне демократии и свободы чин стороне угнетения и пропаганды".
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