Президент Молдовы восстановила гражданство российскому политтехнологу Януковича и создателю "темников"
Президент Молдовы Мая Санду 17 июня вручила молдавский паспорт российскому политтехнологу Марату Гельману, работавшему на Януковича
Об этом сообщило издание NewsMaker.
Гельман – уроженец Кишинева. В России он жил и работал много лет, а недавно получил статус "иностранного агента".
Гельман находился в Кишиневе последние несколько дней и выступал там с публичными лекциями о современном искусстве и музейном деле.
Следует отметить, что в начале 2000-х в Украине Гельман работал в команде политтехнологов Виктора Медведчука. Участвовал в кампании СДПУ(о) Медведчука на выборах в 2002 году.
В 2004 году он работал в штабе Виктора Януковича, готовившего его к президентским выборам. Гельман также признался, что он создатель технологии "темников", и что впервые они появились в Украине.
Министерство юстиции России 30 декабря 2021 г. признало Гельмана "иностранным агентом".
- 11 июня политтехнологу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука заочно объявили подозрение в госизмене за связи с сотрудниками ФСБ РФ, работавшими в Украине под прикрытием.
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