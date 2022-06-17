Об этом сообщило издание NewsMaker.

Гельман – уроженец Кишинева. В России он жил и работал много лет, а недавно получил статус "иностранного агента".

Гельман находился в Кишиневе последние несколько дней и выступал там с публичными лекциями о современном искусстве и музейном деле.

Следует отметить, что в начале 2000-х в Украине Гельман работал в команде политтехнологов Виктора Медведчука. Участвовал в кампании СДПУ(о) Медведчука на выборах в 2002 году.

В 2004 году он работал в штабе Виктора Януковича, готовившего его к президентским выборам. Гельман также признался, что он создатель технологии "темников", и что впервые они появились в Украине.

Министерство юстиции России 30 декабря 2021 г. признало Гельмана "иностранным агентом".

11 июня политтехнологу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука заочно объявили подозрение в госизмене за связи с сотрудниками ФСБ РФ, работавшими в Украине под прикрытием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb