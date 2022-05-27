Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за роста цен в стране

Об этом сообщает Newsmaker.

Чиновники обсудят, как повлияет не положение страны на рост цен на энергоносители, и какие механизмы нужны для энергетического и продовольственного рынка.

Перед этим Нацбанк Молдовы представил прогноз, согласно которому в третьем квартале 2022 года инфляция в Молдове может достигнуть 31%, но дальше ожидаемо снизится.

Напомним, 24 февраля Молдова объявила чрезвычайное положение в связи с войной в Украине и планирует покидать этот правовой режим до конца войны. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность риском распространения войны в Украине на соседние страны, в том числе Молдову.