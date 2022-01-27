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Президент Молдовы Санду предупредила граждан о риске войны в регионе

27 января, 2022 четверг
22:32
Молдова Майя Санду

Президент Молдовы Мая Санду предупредила граждан страны о высоком риске военных действий в регионе и призвала быть готовым и не паниковать

Об этом Санду сказала на канале TV8 , передает Liga.Net .

"Если мы посмотрим на заявления, сделанные другими странами, там очень высокие риски. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий - силовых действий", - заявила президент Молдовы.

Она отметила, что власти рассматривают варианты реакции на определенные ситуации.

"Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы очень плохие сценарии не были реализованы", – сказала Санду.

Она признала, что Молдова уязвима в нескольких планах.

"Я хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали. Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть наготове? Знать, что есть эти риски, узнавать их из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать о том , что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не угрожаем другим странам. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах", - заявила Санду.

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