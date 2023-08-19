Санду: После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье
Молдова рассчитывает на то, что после победы Украины в войне с РФ могут появиться геополитические условия мирного урегулирования приднестровского конфликта
Об этом заявила президента Молдовы Мая Санду, которую цитирует RadioMoldova.
"Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью", - отметила она.
Санда добавила, что страна заинтересована в урегулировании приднестровского конфликта.
"Я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные. Возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", - подчеркнула президент Молдовы.
Кроме этого, по словам Санду, приднестровская проблема будет решаться постепенно, "поскольку все достаточно сложно", а процесс реинтеграции должен происходить так, чтобы это не привело "к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократическим процессам".
Что предшествовало
Министерство обороны России во второй раз в течение дня 23 февраля распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Несмотря на то, что утром официальные власти Молдовы уже отрицали эту информацию.
Американские аналитики предполагают , что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и Молдовы.
В мае стало известно, что Санду считает , что членство в ЕС может обезопасить Молодову от того, чтобы стать следующей целью РФ и выражает надежду, что начало переговоров начнется "в ближайшие месяцы". Позже она добавила, что Россия не является стратегическим партнером для государства из-за его действий.
После этого митингующие призвали правительство прописать в Конституции Молдовы ее цель вступить в ЕС, обеспечить скорейшее начало переговоров о вступлении в Союз, поддержать укрепление госструктур, а также завершить взаимоподключение энергосетей Молдовы и ЕС, чтобы лишить страну российского шантажа.
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