Об этом сообщает Европейская Правда.

Отмечается, что во время поездки в регионы страны Санду заявила, что Молдове предстоит долгий путь к непосредственному вступлению в Европейский Союз.

"Это только первая открытая дверь. Но когда мы продвинемся вперед - а мы надеемся, что это произойдет - тогда начнутся переговоры. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать", - отметила Санду.

Президент также подчеркнула, что вступление Молдовы в ЕС возможно только после референдума.