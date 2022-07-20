Президент Молдовы Санду пообещала провести референдум перед вступлением страны в ЕС
Глава Молдовы Мая Санду заявила, что предварительно до вступления в Евросоюз страна проведет соответствующий референдум
Об этом сообщает Европейская Правда.
Отмечается, что во время поездки в регионы страны Санду заявила, что Молдове предстоит долгий путь к непосредственному вступлению в Европейский Союз.
"Это только первая открытая дверь. Но когда мы продвинемся вперед - а мы надеемся, что это произойдет - тогда начнутся переговоры. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать", - отметила Санду.
Президент также подчеркнула, что вступление Молдовы в ЕС возможно только после референдума.
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