Президент Молдовы призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья
Присутствие чужеземных солдат нарушает нейтралитет страны, говорит Майя Санду
Об этом лидер Молдовы заявила, выступая в Европейском парламенте.
"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы – нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", – сказала молдавская глава.
Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное разрешение приднестровского конфликта, учитывающее суверенитет и территориальную целостность Молдовы.
"Мы не хотим дестабилизации, мы имеем видение мирной реинтеграции страны", – отметила президент Молдовы.
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