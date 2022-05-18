Об этом лидер Молдовы заявила, выступая в Европейском парламенте.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы – нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", – сказала молдавская глава.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное разрешение приднестровского конфликта, учитывающее суверенитет и территориальную целостность Молдовы.



"Мы не хотим дестабилизации, мы имеем видение мирной реинтеграции страны", – отметила президент Молдовы.

25 апреля в "столице" непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы. Главное управление разведки ВСУ назвало их провокацией ФСБ с целью нагнетания панических и антиукраинских настроений.

На следующий день, 26 апреля, "МВД" непризнанной Приднестровской республики сообщило о взрывах на телерадиоцентре, который транслировал российское радио. Президент Майя Санду обвинила "определенные" силы в регионе в дестабилизации.

27 апреля аналитик и эксдепутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире Эспрессо заявил , что обстрелы здания так называемого МГБ непризнанного Приднестровья являются провокацией от российских спецслужб.

ЕС приветствовал "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье.

10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

13 мая президент Зеленский заявил , что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войска.

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