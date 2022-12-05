Президент Молдовы призвала мир усилить давление на Россию
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну
Об этом Майя Санду написала в твиттере после новой массированной атаки россиян по Украине 5 декабря.
"Мы решительно осуждаем неоднократные нападения России на граждан Украины, гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну. Только так мы можем покончить со страданиями и потерей жизней", - написала она.
- В понедельник, 5 декабря, в ходе массированного удара РФ по Украине ракета упала на территорию Молдовы. Пограничники обнаружили ракету вблизи города Бричаны, в саду. К счастью, обошлось без человеческих жертв,
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