Об этом Майя Санду сообщила в фейсбуке.

"Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Вместе с более чем 27 миллионами людей по всему миру мы говорим на румынском, одном из официальных языков Евросоюза", — заявила Санду.

Президент Молдовы также выразила мнение, что те, кто заявляет, что жители страны говорят на молдавском, а не на румынском, "преследуют лишь одну цель: разделить нас".

"Кто пытался нас разделить, беспокоился не о языкознании, а о том, как сохранить в Молдове вечный национальный спор", - добавила Санду.