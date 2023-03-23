Президент Молдовы подписала закон о переименовании государственного языка на румынский
Президент Молдовы Мая Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский
Об этом Майя Санду сообщила в фейсбуке.
"Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Вместе с более чем 27 миллионами людей по всему миру мы говорим на румынском, одном из официальных языков Евросоюза", — заявила Санду.
Президент Молдовы также выразила мнение, что те, кто заявляет, что жители страны говорят на молдавском, а не на румынском, "преследуют лишь одну цель: разделить нас".
"Кто пытался нас разделить, беспокоился не о языкознании, а о том, как сохранить в Молдове вечный национальный спор", - добавила Санду.
- Напомним, 16 марта молдавский парламент во втором чтении одобрил решение о переименовании государственного языка с молдавского в румынский: 58 депутатов поддержали инициативу.
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