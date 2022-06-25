Президент Молдовы планирует приехать в Киев
24 июня в эфире передачи Primele știri на Prime президент Молдовы Майя Санду сказала, что планирует посетить Киев
Об этом информирует онлайн-издание Newsmaker .
"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - сказала президент Молдовы Майя Санду.
Подробности посещения пока неизвестны.
- Напомним, 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в Евросоюз одновременно Украине и Молдове.
- После этого глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна поддержит продленные Европейским Союзом санкции против России.
- Секретарь Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на намерение Молдовы присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.
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