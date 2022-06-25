Об этом информирует онлайн-издание Newsmaker .

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", - сказала президент Молдовы Майя Санду.

Подробности посещения пока неизвестны.

Напомним, 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в Евросоюз одновременно Украине и Молдове.

После этого глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна поддержит продленные Европейским Союзом санкции против России.

Секретарь Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на намерение Молдовы присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

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