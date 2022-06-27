Президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Украину
Президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Украину, планирует посетить Бородянку, Бучу, Ирпень и встретится с президентом Украины
Об этом сообщила пресс-служба президентки Молдовы в фейсбуке.
"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
- Напомним, Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавшем 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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