Об этом сообщила пресс-служба президентки Молдовы в фейсбуке.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавшем 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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