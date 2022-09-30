Об этом она написала у себя в Twitter .

"Я решительно осуждаю и отрицаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета", - говорится в сообщении.

30 сентября Путин подписал "соглашения" о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

30 сентября стало известно, что более 25 стран ЕС решительно исключают и безоговорочно осуждают незаконную аннексию РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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