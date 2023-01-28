Об этом сообщает Spiegel .

По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

"Бойкот Украины, которым угрожал Вадим Гутцайт, не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии", - сказал Бах во время чемпионата мира по санному спорту в немецком Обергофе.

Он добавил, что хочет, чтобы россияне и белорусы соревновались на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Устранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соперничать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - сказал Бах.

Ранее россияне и белорусы получили приглашение на Азиатские игры-2023, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду-2024.

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью и пригласил Томаса Баха в Бахмут .

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