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Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

5 сентября, 2023 вторник
06:57
Спорт

Президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы смогут поучаствовать в Олимпиаде-2024, если не поддерживают агрессию РФ против Украины

Об этом Бах рассказал в интервью CNBC .

По его словам, Международный олимпийский комитет разработал формулу, по которой участие россиян и белорусов в Играх-2024 будет возможно в нейтральном статусе при условии, если они не имеют связи с армиями своих стран и не поддерживают войну РФ против Украины.

"Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но есть четкое представление, как мы это видим. Никаких команд, гимнов, национальной символики России и Беларуси. Но мы предоставляем возможность спортсменам, не поддерживающим войну, соревноваться как индивидуальным нейтральным атлетам, а не представителям своей страны", – сказал Бах.

Он добавил, что эта система уже работает на чемпионатах мира, Европы и других соревнованиях. В то же время, президент МОК констатировал, что Украина не удовлетворена таким решением, однако была вынуждена на него согласиться.

"Это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры. Мы все хотим обладать сильной украинской командой в Париже. В основе нашего решения лежат олимпийские ценности", - заверил Бах.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Россия
Белорусь
Олімпіада-2024
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