Об этом сообщает Общественное.Спорт .

По его словам, Международный олимпийский комитет получил обеспокоенность от ООН, где назвали отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от международных турниров нарушением прав человека.

"Мы это обсуждаем. Прежде всего, речь не идет об Олимпиаде-2024, а о спортивных соревнованиях, которые состоятся в 2023 году. Пока еще не говорим о Париже, об этом позже. Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых - серьезная обеспокоенность, которую выразили две особые экспертки Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и беларусских атлетов только из-за их паспорта - нарушение прав человека", - сказал Бах.

Он добавил, что прецеденты с участием россиян в Открытом теннисном чемпионате Австралии и победа в нем беларуски Арины Соболенко, выступавшей под нейтральным флагом, доказывают, что такие выступления возможны и в других видах спорта.

"Нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, когда украинка играла против нейтральной атлетки с российским паспортом, а беларусская теннисистка даже победила на турнире. Так почему это невозможно в плавании или гимнастике?" – спросил Бах.

Президент МОК также заявил, что не считает, что сейчас оказался по "другую сторону" истории.

"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался держаться определенных линий и коммуницировать или старался изолировать и разделять. У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, или что мы сделали с Израилем и Палестиной, или в случае с Косово, или многими другими конфликтами. Наша роль - объединять людей", - отметил Бах.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и беларусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.