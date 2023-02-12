Президент МОК Бах придумал новую причину вернуть РФ в мировой спорт
Президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение россиян и беларусов от международных соревнований является нарушением прав человека
Об этом сообщает Общественное.Спорт .
По его словам, Международный олимпийский комитет получил обеспокоенность от ООН, где назвали отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от международных турниров нарушением прав человека.
"Мы это обсуждаем. Прежде всего, речь не идет об Олимпиаде-2024, а о спортивных соревнованиях, которые состоятся в 2023 году. Пока еще не говорим о Париже, об этом позже. Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых - серьезная обеспокоенность, которую выразили две особые экспертки Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и беларусских атлетов только из-за их паспорта - нарушение прав человека", - сказал Бах.
Он добавил, что прецеденты с участием россиян в Открытом теннисном чемпионате Австралии и победа в нем беларуски Арины Соболенко, выступавшей под нейтральным флагом, доказывают, что такие выступления возможны и в других видах спорта.
"Нам нужно понять, почему это невозможно, например, для пловцов, но возможно для теннисистов? Мы видели на Australian Open, когда украинка играла против нейтральной атлетки с российским паспортом, а беларусская теннисистка даже победила на турнире. Так почему это невозможно в плавании или гимнастике?" – спросил Бах.
Президент МОК также заявил, что не считает, что сейчас оказался по "другую сторону" истории.
"История покажет, кто сделал больше для мира: тот, кто пытался держаться определенных линий и коммуницировать или старался изолировать и разделять. У нас был положительный опыт в олимпийском движении, можете вспомнить, как это было с Северной и Южной Кореями, или что мы сделали с Израилем и Палестиной, или в случае с Косово, или многими другими конфликтами. Наша роль - объединять людей", - отметил Бах.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и беларусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и беларусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
- 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и беларусов назвал дискриминацией.
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