"Президент", "министры" и "депутаты" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" должны сдаться, - президент Азербайджана Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил, в каком случае "чиновники"-сепаратисты в Карабахе могут получить амнистию
Об этом он рассказал в воскресенье, 28 мая 2023 года, на встрече с жителями Лачинского района, передает азербайджанское государственное информагентство "Азертадж".
"Всем хорошо известно, что сегодня мы имеем возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе, – ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, который называет себя "президентом", - должен сдаться, все "министры", "депутаты" и прочие должны уже покинуть свои должности", - пояснил Алиев.
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"Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае речь может идти о какой-то амнистии", - подчеркнул глава азербайджанского государства.
- Напомним, на переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
- Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти".
- Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.
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