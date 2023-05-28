"Президент", "министры" и "депутаты" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" должны сдаться, - президент Азербайджана Алиев

Об этом он рассказал в воскресенье, 28 мая 2023 года, на встрече с жителями Лачинского района, передает азербайджанское государственное информагентство "Азертадж".

"Всем хорошо известно, что сегодня мы имеем возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе, – ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, который называет себя "президентом", - должен сдаться, все "министры", "депутаты" и прочие должны уже покинуть свои должности", - пояснил Алиев.

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"Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае речь может идти о какой-то амнистии", - подчеркнул глава азербайджанского государства.