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Президент Microsoft заявил, что глубокие подделки являются самой большой проблемой для ИИ

26 мая, 2023 пятница
08:03
Технологии

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что его наибольшее беспокойство относительно искусственного интеллекта вызывают глубокие подделки, реалистичные по внешнему виду, но ложные по содержанию.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Стало известно, что в своей речи в Вашингтоне, посвященной вопросу о том, как лучше всего регулировать ИИ, который с появлением ChatGPT от OpenAI превратился из неуверенного в широко распространенный, Смит призвал сделать шаги, чтобы люди знали, когда фото или видео настоящие, а когда они сгенерированы ИИ, что потенциально может быть использовано в плохих целях.

"Нам придется решать проблемы, связанные с глубокими подделками. Нам придется решать, в частности, то, что нас больше всего беспокоит - операции иностранного кибервлияния, которые уже осуществляются российским правительством, китайцами, иранцами", - сказал он.

"Мы должны принять меры по защите от изменения законного контента с целью обмана или мошенничества с помощью ИИ", - добавил он.

Кроме того, Смит также призвал к лицензированию наиболее критических форм ИИ с "обязательствами по защите безопасности, физической безопасности, кибербезопасности, национальной безопасности".

"Нам понадобится новое поколение экспортного контроля, по крайней мере, эволюция экспортного контроля, который мы имеем, чтобы гарантировать, что эти модели не будут украдены или не будут использованы способом, который нарушает требования экспортного контроля страны", - сказал он.

В течение нескольких недель законодатели в Вашингтоне пытались решить, какие законы принять для контроля над ИИ, в то время как крупные и малые компании пытаются вывести на рынок все более универсальный ИИ.

  • 12 мая сообщалось , что в компании Meta Platforms Inc заявили о начале тестирования рекламных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут создавать такой контент как фоновые изображения и вариации написанного текста.
  • 15 мая стало известно, что Google планирует запустить новую функцию в поиске и обозначать сгенерированные ИИ фотографии.
Мир
Наука
искусственный интеллект
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